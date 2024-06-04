У Держдепі США прокоментували відмову Китаю приєднатись до Саміту миру України, який пройде у Швейцарії 15-16 червня.

Про це пише “Голос Америки”.

За словами речника Держдепу Метью Міллера, США хочуть, аби Саміт миру був успішним, однак не розуміють, як цьому може посприяти Китай.

Міллер наголосив, що Китай може зіграти важливу дипломатичну роль у завершенні війні, якщо він цього захоче.

“Але поки що важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само”, — наголосив речник.

Він додав, що США підтримують саміт і сподіваються, що він буде успішним. Саме тому, сказав Міллер, на Саміті Сполучені Штати представлятиме віцепрезидентка Камала Гарріс.

Відповідаючи питання, чи планує долучитись до саміту і Держсекретар США Ентоні Блінкен, Міллер зауважив, що поки не володіє такою інформацією.