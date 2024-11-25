У готелі в Києві на Печерську сталася бійка із застосуванням зброї, в результаті якої загинула людина. Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, близько 00:30 23 листопада в готелі у Печерському районі Києва між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.

Від отриманого вогнепального поранення постоялець готелю помер на місці. Його знайомий та охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини та були доправлені до лікарні.

“За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом мешканцям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Крім цього, мешканцю Василькова також повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваних, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.