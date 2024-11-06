Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Зокрема, тимчасово закриті на вхід для пасажирів станції “Палац “Україна”, “Либідська”, “Голосіївська” і “Деміївська”.
Рух поїздів на лінії організовано від станції “Героїв Дніпра” до станції “Олімпійська” та від станції “Теремки” до станції “Васильківська”.
Зазначається, що на місце інциденту викликано медиків і правоохоронців. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.
О 20:15 повідомили, що рух поїздів синьої лінії відновлено. Також відновлено роботу станцій “Палац “Україна”, “Либідська”, “Голосіївська”, “Деміївська”.
“Пасажирку госпіталізовано. Обставини випадку з’ясовують правоохоронці”, — зазначили в КМДА.
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