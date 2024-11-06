У Києві в метро на станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. Станції метро синьої гілки зачинені на вхід.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, тимчасово закриті на вхід для пасажирів станції “Палац “Україна”, “Либідська”, “Голосіївська” і “Деміївська”.

Рух поїздів на лінії організовано від станції “Героїв Дніпра” до станції “Олімпійська” та від станції “Теремки” до станції “Васильківська”.

Зазначається, що на місце інциденту викликано медиків і правоохоронців. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

О 20:15 повідомили, що рух поїздів синьої лінії відновлено. Також відновлено роботу станцій “Палац “Україна”, “Либідська”, “Голосіївська”, “Деміївська”.