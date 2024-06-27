Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомляється, було перекрито чотири станції Святошинсько-Броварської лінії:

“Політехнічний інститут”;

“Вокзальна”;

“Університет”;

“Театральна”.

На місці інциденту, кажуть в КМДА, працює група медиків та правоохоронців. Було організовано човниковий рух “червоною” лінією метро від станції “Шулявська” до “Театральної”. Поїзди повз станцію “Університет” слідували без зупинки.

Наразі пересадочний вузол “Театральна” — “”Золоті ворота” відновив роботу.

UPD: У ДСНС повідомили, що об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагону метро. Чоловік у шоковому стані, але обійшлося без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Його передали працівникам швидкої.