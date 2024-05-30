У метрополітені Києва будуть збільшені інтервали між поїздами через "гострий дефіцит" фахівців робітничих професій.

Про це повідомляє комунальне підприємство “Київський метрополітен”.

Зазначається, що найближчим часом графіки руху поїздів на всіх лініях метро будуть змінені.

“Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години”, — йдеться у повідомленні.

Наразі у столичній підземці виник дефіцит фахівців робітничих професій. Згідно з переліком вакансій, метрополітен потребує: машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

Серед причин дефіциту кадрів є вимушена міграція, специфіка професій та мобілізація. Зокрема, близько 7% працівників зараз перебувають у лавах Збройних Сил України, і їхня кількість постійно зростає.

Водночас “Київський метрополітен” співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості для залучення нових працівників.

Однак, метро — вузькопрофільне підприємство, тож підготовка деяких професій потребує довготривалого навчання. Наприклад, машиніст електропоїзда навчається більше 12 місяців.