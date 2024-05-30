Про це повідомляє комунальне підприємство “Київський метрополітен”.

Зазначається, що найближчим часом графіки руху поїздів на всіх лініях метро будуть змінені.

“Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години”, йдеться у повідомленні.

Наразі у столичній підземці виник дефіцит фахівців робітничих професій. Згідно з переліком вакансій, метрополітен потребує: машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

Серед причин дефіциту кадрів є вимушена міграція, специфіка професій та мобілізація. Зокрема, близько 7% працівників зараз перебувають у лавах Збройних Сил України, і їхня кількість постійно зростає.

Водночас “Київський метрополітен” співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості для залучення нових працівників.

Однак, метро — вузькопрофільне підприємство, тож підготовка деяких професій потребує довготривалого навчання. Наприклад, машиніст електропоїзда навчається більше 12 місяців.

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