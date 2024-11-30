Під ранок суботи, 30 листопада, поліція завершила розгін протестної акції на проспекті Руставелі у Тбілісі. Він тривав майже сім годин.

Про це повідомляє місцеве видання “Новини-Грузія“.

Зазначається, що під ранок силовики відтіснили демонстрантів до станції метро «Руставелі», взявши їх в оточення. Водночас відбувалися масові затримання.

ЗМІ повідомляють про безліч постраждалих. Зважаючи на все, рахунок йде на десятки. Деякі учасники мітингу зазнали серйозних травм, їх на каретах швидкої допомоги доправили до лікарень.

Як пише видання, ситуація на Руставелі особливо загострилася ближче до третьої години ночі. Асоціація молодих юристів Грузії (АМЮГ) поширила заяву, в якій наголошувалося, що поліція одночасно застосовує одразу кілька видів спецзасобів проти демонстрантів – водомети, перцевий спрей та певні капсули. В АМЮГ зазначили, що зазвичай така практика заборонена, проте МВС Грузії зняло це обмеження “з метою спростити практику розгону”.

Додамо, що акція протесту біля грузинського парламенту в столиці країни проводилася другу ніч поспіль. Вона стала реакцією громадян на намір уряду прем’єра Іраклія Кобахідзе відмовитися від переговорів щодо вступу Грузії до Євросоюзу до 2028 року.

Станом на ранок 30 листопада весь периметр проспекту Руставелі, де зібралися з вечора п’ятниці тисячі протестувальників, контролюють співробітники Міністерства внутрішніх справ.

Наразі на Руставелі працюють комунальні служби, які розбирають залишки барикад, споруджених демонстрантами.