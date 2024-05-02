У столиці на станції метро “Звіринецька” з колійних стін демонтували стару назву “Дружби народів”

Про це пише КМДА.
Зазначається, що один комплект назви станції “Звіринецька” має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг.
Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці, додали в КМДА.
Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.
“Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою.
Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер”, — зазначили в повідомленні.
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