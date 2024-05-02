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01 травня

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У столиці на станції метро “Звіринецька” з колійних стін демонтували стару назву “Дружби народів”

У ніч з 1 на 2 травня на станції метро "Звіринецька" виконали роботи з демонтажу старої назви "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової назви.

Четвер, 2 травня 2024, 08:44

Про це пише КМДА.

Зазначається, що один комплект назви станції “Звіринецька” має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг.

Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці, додали в КМДА.

Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.

“Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою.

Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер”, — зазначили в повідомленні.

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Теги: КМДА, Київський метрополітен, перейменування станцій метро

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