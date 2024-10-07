У Києві внаслідок обстрілу зафіксовано падіння уламків ракети в Солом'янському, Голосіївському та Шевченківському районах. Попередньо, жертв та руйнувань не було.

Про це повідомили у КМВА.

“Сьогодні вранці, біля 08:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” з носіїв МіГ-31К. У столиці працювало ППО”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені.

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах.

За інформацією на цю хвилину — в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються.

Пізніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що падіння уламків зафіксовано і в Шевченківському районі столиці поблизу пішохідного переходу.