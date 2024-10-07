Про це повідомили у КМВА.
“Сьогодні вранці, біля 08:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” з носіїв МіГ-31К. У столиці працювало ППО”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені.
Зазначається, що внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах.
За інформацією на цю хвилину — в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються.
Пізніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що падіння уламків зафіксовано і в Шевченківському районі столиці поблизу пішохідного переходу.
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