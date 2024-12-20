У Києві в результаті сьогоднішньої ракетної атаки пошкоджено посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії, які розміщуються в одній будівлі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Будівля зазнала серйозних пошкоджень, зокрема вибиті вікна, двері та фрагменти стелі. На щастя, серед іноземних дипломатів немає постраждалих.

“Сьогодні внаслідок обстрілу у Києві пошкоджено кілька посольств. Всі ці посольства розміщені в одній будівлі, яка зазнала серйозних пошкоджень внаслідок ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стелі”, – сказав Тихий.

Речник наголосив, що атака на дипломатичні установи є порушенням міжнародних норм і правил, що є “перетином усіх можливих червоних ліній”.