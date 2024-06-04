Про це повідомив гендиректор Yasno.

“Київ вийшов за ліміти. Укренерго дало команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють”, — написав Сергій Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні в “Укренерго” повідомляли, що споживання енергії зросло на тлі масштабних пошкоджень ТЕС та ГЕС. Через це в енергосистемі зріс дефіцит. У вівторок він спостерігатиметься протягом доби, тому в регіонах можливі відключення світла.