Про це повідомив гендиректор Yasno.
“Київ вийшов за ліміти. Укренерго дало команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють”, — написав Сергій Коваленко.
Нагадаємо, сьогодні в “Укренерго” повідомляли, що споживання енергії зросло на тлі масштабних пошкоджень ТЕС та ГЕС. Через це в енергосистемі зріс дефіцит. У вівторок він спостерігатиметься протягом доби, тому в регіонах можливі відключення світла.
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