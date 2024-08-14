В Україні з липня вшестеро зросла захворюваність на COVID-19

Про це із посиланням на Департамент охорони здоров’я повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“Якщо в червні у Києві було 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у липні – на початку серпня – 1 660, то за другий тиждень серпня вже захворіли 1 283 особи, з них 174 дитини”, йдеться у повідомленні.

Відповідно зростає кількість госпіталізованих, серед яких уже з’являються хворі, що потребують ШВЛ.

Як зазначила директорка Департаменту Валентина Гінзбург, в більшості випадків перебіг хвороби без суттєвих ускладнень.

“Утім і в цьому криються свої небезпеки. Хворий, який не надто потерпає від симптомів, “списує” їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID”, сказала Валентина Гінзбург.