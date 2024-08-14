У Києві зафіксували збільшення випадків захворювання на COVID-19. За другий тиждень серпня підтверджено 1283 нові випадки, зокрема 174 серед дітей.

Про це із посиланням на Департамент охорони здоров’я повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“Якщо в червні у Києві було 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у липні – на початку серпня – 1 660, то за другий тиждень серпня вже захворіли 1 283 особи, з них 174 дитини”, — йдеться у повідомленні.

Відповідно зростає кількість госпіталізованих, серед яких уже з’являються хворі, що потребують ШВЛ.

Як зазначила директорка Департаменту Валентина Гінзбург, в більшості випадків перебіг хвороби — без суттєвих ускладнень.