Про це із посиланням на Департамент охорони здоров’я повідомляє Київська міська державна адміністрація.
“Якщо в червні у Києві було 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у липні – на початку серпня – 1 660, то за другий тиждень серпня вже захворіли 1 283 особи, з них 174 дитини”, — йдеться у повідомленні.
Відповідно зростає кількість госпіталізованих, серед яких уже з’являються хворі, що потребують ШВЛ.
Як зазначила директорка Департаменту Валентина Гінзбург, в більшості випадків перебіг хвороби — без суттєвих ускладнень.
“Утім і в цьому криються свої небезпеки. Хворий, який не надто потерпає від симптомів, “списує” їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID”, — сказала Валентина Гінзбург.
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