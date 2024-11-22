Завтра, 23 листопада, у зв’язку з наслідками масованої ракетно-дронової атаки, в Україні запроваджуються тимчасові обмеження електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

За попереднім графіком, з 8:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. Однак час і обсяг обмежень можуть змінюватися протягом дня залежно від поточного стану енергосистеми.

“Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів”, – зазначено у повідомленні.

Громадян закликають стежити за актуальними графіками відключень на офіційних ресурсах своїх обленерго, щоб бути готовими до можливих змін у постачанні електроенергії.