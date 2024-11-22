Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
За попереднім графіком, з 8:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. Однак час і обсяг обмежень можуть змінюватися протягом дня залежно від поточного стану енергосистеми.
“Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів”, – зазначено у повідомленні.
Громадян закликають стежити за актуальними графіками відключень на офіційних ресурсах своїх обленерго, щоб бути готовими до можливих змін у постачанні електроенергії.
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