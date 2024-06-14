У суботу графіки відключень діятимуть з 08:00 до 23:00

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
Оператор повідомляє, що, крім цього, з 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.
Причини – знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також вихід у ремонт енергоблока АЕС.
Втім, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо, що раніше у ДТЕК зазначали, що за найгіршим сценарієм взимку українці будуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.
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