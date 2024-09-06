У суботу, 7 вересня, відключення електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Згідно з інформацією від Укренерго субота має пройти без відключень електрики”, — йдеться у повідомленні.

У разі змін енергетики повідомлять про це. Українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00.