У російських військових судах розглядається рекордна кількість справ про дезертирство. Рекордна є і кількість прохань від росіян про притулок в іноземних країнах.

Про це повідомляє британська розвідка в своєму огляді.

Відомство посилається на дані російського незалежного масмедіа “Медіазона”, згідно з якими цього березня військові суди РФ засудили за дезертирство рекордну кількість військовослужбовців Збройних сил Росії – 64 людини.

Загальна кількість справ з моменту “часткової” мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, причому найбільша кількість справ припадає на Московську область – 496.

“Багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на фронт”, – стверджується в огляді.

Водночас розвідка Великої Британії повідомляє, що рекордного рівня досягла кількість прохань про надання притулку в західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби.

Як розповідають у відомстві, содати РФ, в тому числі примусово призвані під час “часткової” мобілізації у вересні 2022 року, зобов’язані залишатися на військовій службі на невизначений термін з невеликою перспективою звільнення.