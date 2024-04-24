Про це повідомляє британська розвідка в своєму огляді.
Відомство посилається на дані російського незалежного масмедіа “Медіазона”, згідно з якими цього березня військові суди РФ засудили за дезертирство рекордну кількість військовослужбовців Збройних сил Росії – 64 людини.
Загальна кількість справ з моменту “часткової” мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, причому найбільша кількість справ припадає на Московську область – 496.
“Багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на фронт”, – стверджується в огляді.
Водночас розвідка Великої Британії повідомляє, що рекордного рівня досягла кількість прохань про надання притулку в західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби.
Як розповідають у відомстві, содати РФ, в тому числі примусово призвані під час “часткової” мобілізації у вересні 2022 року, зобов’язані залишатися на військовій службі на невизначений термін з невеликою перспективою звільнення.
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