Про це повідомив глава держави.
Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що обстановка на Півдні та Сході України залишається складною, але контролюванню.
“На територію Курської області завершено пошук та знищення противника в н.п. Суджа та трьох інших населених пунктах. Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника — генерал-майора Москальова”, — зазначив Сирський.
Також Головком зазначив, що на окремих напрямках Сили оборони України просунулись на відстань від 500 м до 1,5 км.
Ведення наступальних дій продовжується, відбито 3 контратаки противника.
“Всього від початку на території Курської області наші війська з боями просунулися на 35 км. Взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населених пункти. Ситуація контрольована”, — підсумував Сирський.
- Поки українські військові здобувають успіхи на Курщині, росіяни продовжують поступово захоплювати Донеччину, — ЗМІ
- Журналістка Наталія Нагорна відвідала Суджу, Курську область (відео)
- Росія визнала, що ЗСУ перебувають за 40 кілометрів від Курська