Олександр Сирський

Про це повідомив глава держави.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що обстановка на Півдні та Сході України залишається складною, але контролюванню.

“На територію Курської області завершено пошук та знищення противника в н.п. Суджа та трьох інших населених пунктах. Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника — генерал-майора Москальова”, — зазначив Сирський.

Також Головком зазначив, що на окремих напрямках Сили оборони України просунулись на відстань від 500 м до 1,5 км.

Ведення наступальних дій продовжується, відбито 3 контратаки противника.

“Всього від початку на території Курської області наші війська з боями просунулися на 35 км. Взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населених пункти. Ситуація контрольована”, підсумував Сирський.