Про це Павлюк написав у Телеграм.

“Підрозділи ППО Сухопутних військ роблять вагомий внесок у захист неба над Україною та знищують значну кількість ворожих повітряних цілей: як в тилу, так і вздовж лінії бойового зіткнення”, — зазначив командувач.

Так, серед 465 засобів повітряної розвідки та нападу росіян, знищених ППО Сухопутних військ у серпні:

Літаки Су-25 — 1 од.;

Крилаті ракети Х59/69, Х101/555 — 6 од.;

БпЛА Shahed-131/136 — 127 од.;

БпЛА Орлан-10/30 — 42 од.;

БпЛА Zala — 140 од.

Окрім того, знищено 149 БпЛА інших типів, зокрема Supercam, Привіт-82, Скат, Мерлін.

Раніше у Сухопутних військах повідомили, що за серпень цього року російська армія втратила на війні в Україні близько 36 810 осіб особового складу.