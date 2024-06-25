Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
“Усі колишні ув’язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що колишні засуджені вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою.
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