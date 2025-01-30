Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
Окупанти атакували багатоповерхівку безпілотником близько 00:20 год, використовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни.
У результаті атаки було пошкоджено 10-поверховий житловий будинок в спальному районі, а також два багатоквартирні будинки і 23 транспортні засоби, повідомляють у Сумській прокуратурі.
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