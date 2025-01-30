Сьогодні вночі, 30 січня, внаслідок російського удару по місту Суми загинуло 4 людини. У місті 30 та 31 січня оголошено Дні жалоби.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Окупанти атакували багатоповерхівку безпілотником близько 00:20 год, використовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

У результаті атаки було пошкоджено 10-поверховий житловий будинок в спальному районі, а також два багатоквартирні будинки і 23 транспортні засоби, повідомляють у Сумській прокуратурі.