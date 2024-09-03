Про це повідомляє Сумська ОВА.
За попередньою інформацією, росіяни застосували керовану авіаційну бомбу для удару по одному з університетів Сум.
Зараз на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
“Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – пишуть в ОВА.
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