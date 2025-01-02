Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

Заяву про побиття подала співмешканка 40-річного потерпілого. Вона повідомила, що чоловіка госпіталізували. У ході розслідування з’ясувалося, що між потерпілим та військовослужбовцем виник конфлікт.

Під час сварки військовий завдав чоловікові тілесних ушкоджень, від яких він помер у лікарні.

Зловмисникові вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність).

Рідна тітка загиблого, Наталія Скачедуб, розповіла у коментарі місцевим ЗМІ, що Євген Криводуб помер від черепно-мозкової травми, яку отримав у результаті конфлікту в ТЦК.

Наталія розповіла, що 29 грудня близько 15:00 Євген зателефонував своїй цивільній дружині, повідомивши, що його забрали до ТЦК, пройшов ВЛК і скоро відправиться на фронт. Після цього зв’язок із ним обірвався. Наступного дня родина дізналася, що Євген нібито випив горілки, йому стало зле, і його доставили до лікарні. Рідні знайшли чоловіка в лікарні з важкими травмами. Незважаючи на операцію, той помер 31 грудня.

Як повідомляє Суспільне, начальник Сумського ТЦК Олександр Бондаренко розповів, що напередодні Нового року на території ТЦК стався конфлікт між двома чоловіками, не пов’язаними з ТЦК, внаслідок якого один з них отримав тілесні ушкодження.