Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
“На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться відновлювальні роботи”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих “Шахедів”, а від початку року число збитих російських безпілотників становить 406.
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