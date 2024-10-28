Сьогодні, 28 жовтня, російські сили атакували енергетичні обʼєкти критичної інфраструктури Конотопського району за допомогою дронів типу "Шахед".

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

“На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться відновлювальні роботи”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих “Шахедів”, а від початку року число збитих російських безпілотників становить 406.