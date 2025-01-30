Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.
Відомо, що серед загиблих – 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, а також 65-річний чоловік і його 64-річна дружина.
Ще 9 людей, серед яких 8-річна дівчинка, отримали поранення.
Атака спричинила серйозні руйнування: пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки та 23 транспортні засоби.
За фактом російського воєнного злочину прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.
- У Сумах оголосили Дні жалоби
- Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах
- ЗСУ уразили ракетний арсенал та нафтоперекачувальну станцію в РФ