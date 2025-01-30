Сьогодні вночі, 30 січня, російська армія вдарила по багатоповерхівці у Сумах. Унаслідок російського обстрілу житлового будинку загинули дві подружні пари.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Відомо, що серед загиблих – 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, а також 65-річний чоловік і його 64-річна дружина.

Ще 9 людей, серед яких 8-річна дівчинка, отримали поранення.

Атака спричинила серйозні руйнування: пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки та 23 транспортні засоби.

За фактом російського воєнного злочину прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.