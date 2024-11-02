У Сумах закінчили аварійно-відновлювальні роботи у дев'ятиповерховому житловому будинку, у який ввечері 1 листопада влучив російський дрон. Внаслідок цієї атаки постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомляє Сумська ОВА на сторінці у Facebook.

“Спільними зусиллями підрозділів ДСНС, волонтерів, комунальних підприємств міста 2 листопада, станом на 17:00 аварійно-відновлювальні роботи на місці прильоту російського безпілотника завершені”, — йдеться у дописі.

Зазначається, що місці пошкодженої багатоповерхівки провели розбір та демонтаж аварійних будівельних конструкцій: віконних рам та цегляних огороджень балконів. 80 вікон закрили плівкою та OSB плитами.

До пункту обігріву, який був розгорнутий для жителів будинку, звернулося понад 70 осіб.

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 листопада, о 19:40 російські війська атакували безпілотником 9-поверховий будинок у Сумах. За фактом цієї атаки окружна прокуратура міста Суми ініціювала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).