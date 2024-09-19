Про це повідомили у ДСНС.
Зазначається, що під час операції співробітникам ДСНС вдалося евакуювати 147 людей із пошкодженої будівлі.
За оновленими даними, внаслідок атаки загинула 70-річна жінка.
У Сумській ОВА проінформували, що людей розмістили в інших закладах, а також забезпечили медичною, психологічною і всією необхідною допомогою.
Також зауважили, що травми отримали 14 людей. Одна з постраждалих, яка звернулась за медичною допомогою не була пацієнткою закладу. Під час влучання проходила біля будівлі.
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