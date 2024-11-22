Про це повідомили у Сумській ОВА.
“Наразі підтверджено інформацію про двох загиблих і 13 поранених. На жаль, кількість поранених зростає. Людям надається медична допомога”, — повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
За його словами, проводиться обхід жителів пошкоджених будинків, адже руйнування внаслідок ударів значні: більше 10 багатоповерхівок було пошкоджено.
Артюх зауважив, сьогодні вперше було зафіксовано застосування ворогом БпЛА типу “Шахед” в касетному спорядженні.
“Ця зброя створена для знищення людей”, — очільник ОВА.
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