Кількість поранених внаслідок ранкової атаки РФ житлового мікрорайону у Сумах "Шахедом" зросла до 13.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

“Наразі підтверджено інформацію про двох загиблих і 13 поранених. На жаль, кількість поранених зростає. Людям надається медична допомога”, — повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, проводиться обхід жителів пошкоджених будинків, адже руйнування внаслідок ударів значні: більше 10 багатоповерхівок було пошкоджено.

Артюх зауважив, сьогодні вперше було зафіксовано застосування ворогом БпЛА типу “Шахед” в касетному спорядженні.