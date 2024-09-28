Станом на вечір суботи, 28 вересня, кількість поранених внаслідок ранкового російського удару по Сумах зросла до 21.

Про це повідомив в.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар у Telegram-каналі.

«Після сьогоднішнього прильоту «Шахедів», на жаль, є дев’ятеро людей загиблих, ще 21 людина поранена», — сказав Кобзар.

Кобзар висловив вдячність рятувальникам, співробітникам поліції, лікарям, громадським організаціям за роботу та допомогу.

Своєю чергою в ДСНС показали момент повторного удару «Шахедом» по лікарні в Сумах.

Нагадаємо, вранці у суботу, 28 вересня, російські війська завдали авіаційного удару по закладу охорони здоров’я в обласному центрі, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На момент вибухів у медичному закладі Сум перебувало 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників.

Станом на 12:38 була встановлена загибель дев’ятьох людей, серед яких один працівник Нацполіції. Ще 12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Впродовж дня кількість травмованих продовжувала збільшуватися.