«Ми маємо захищати своє населення. Це наша основна задача, яку мені поставив президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів», – наводить його слова пресслужба ОВА.

Як зазначаються в адміністрації, в громадах наразі триває оповіщення населення про евакуацію. Жителі Білопілля та Ворожби – особливо родини з дітьми, які хочуть евакуюватися – мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області, повідомляє ОВА.