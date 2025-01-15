В Івано-Франківську у хлібобулочному виробі, придбаному в одному із супермаркетів, виявили патрон. Поліція проводить перевірку цього інциденту.

Про випадок повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі. До слова, виробник не місцевий», – зазначив посадовець.

Поліція розповіла, що звернення надійшло від класного керівника одного з ліцеїв міста. Учень, який знайшов патрон у булці, повідомив, що виріб напередодні придбала його бабуся.

З’ясовано, що патрон є навчальним. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.