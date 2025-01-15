Про випадок повідомив міський голова Руслан Марцінків.
«Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі. До слова, виробник не місцевий», – зазначив посадовець.
Поліція розповіла, що звернення надійшло від класного керівника одного з ліцеїв міста. Учень, який знайшов патрон у булці, повідомив, що виріб напередодні придбала його бабуся.
З’ясовано, що патрон є навчальним. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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