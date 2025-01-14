Про це повідомила пресслужба СБС.
Зазначається, що завод спеціалізується на виробництві пороху, вибухівки та компонентів для ракетного палива.
Серед його продукції — боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), авіації, крилаті ракети “Х-59”, озброєння ТОС-1 “Тосочка”, а також системи дистанційного мінування “Земледелие”.
Крім того, на підприємстві здійснюють ремонт РСЗВ “Град”, “Ураган” і “Торнадо-Г”.
Операція стала зразком високої координації між підрозділами розвідки, ракетних військ, артилерії та безпілотних систем. Дрони вдало відволікли увагу російської ППО, дозволивши ракетам точно уразити основні цілі заводу.
Після цього безпілотники дальньої дії завдали додаткових ударів по підстанціях та критичній інфраструктурі об’єкта.
“Бездоганна синхронізація дій Сил безпілотних систем, ГУР, ССО, СБУ та інших складових Сил оборони України!” — зазначили в СБС.
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