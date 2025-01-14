Українські підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України успішно атакували Брянський хімічний завод у місті Сєльцо, що є ключовим підприємством військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Зазначається, що завод спеціалізується на виробництві пороху, вибухівки та компонентів для ракетного палива.

Серед його продукції — боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), авіації, крилаті ракети “Х-59”, озброєння ТОС-1 “Тосочка”, а також системи дистанційного мінування “Земледелие”.

Крім того, на підприємстві здійснюють ремонт РСЗВ “Град”, “Ураган” і “Торнадо-Г”.