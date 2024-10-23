Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У Міноборони повідомили про розробку нового компактного та мобільного наземного робота під назвою “Тарган”. Завдяки своїм невеликим розмірам, він легко транспортується в мікроавтобусі або на причепі, але здатний перевозити до 200 кілограмів вантажу, включаючи боєприпаси, провізію та спорядження.

“Тарган” оснащений безшумним електричним двигуном, що дозволяє йому непомітно пересуватися полем бою на значну відстань. Великі гумові колеса та особлива конструкція забезпечують високу маневреність та тихохідність, роблячи його ідеальним засобом доставки та евакуації в умовах бойових дій.

Крім того, робот може бути обладнаний різними датчиками та камерами, що дозволяє йому отримувати інформацію про навколишнє середовище та передавати її оператору. Це дає змогу використовувати “Тарган” для розвідки, моніторингу та контролю території.

У Міноборони вважають, що “Тарган” є універсальним та ефективним роботом, який може значно полегшити роботу військових та інших служб. Він забезпечує безпеку, швидкість та ефективність у різних завданнях, що робить його незамінним інструментом для сучасних військових операцій.