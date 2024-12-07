За словами повстанців, вони також захопили майже весь південний захід протягом 24 годин і просунулися в межах 30 км від Дамаска.

Про це пише Reuters.

Джерела агенції в армії та серед повстанців заявили, що повстанці прорвали урядову оборону з півночі та сходу міста. Сирійські військові наразі не коментували ці повідомлення.

Зазначається, що на півночі стратегічно важливого Хомса бої точилися з пізньої ночі п’ятниці, коли урядові сили використовували інтенсивні авіаудари, щоб завдати шкоди повстанцям.

За словами повстанців, вони також захопили майже весь південний захід протягом 24 годин і просунулися в межах 30 км від Дамаска, оскільки урядові війська відступили до більш придатних для оборони позицій.

Сирійське державне інформаційне агентство повідомило, що Асад залишається в Дамаску.

“Відтоді як повстанці вторглися в Алеппо тиждень тому, захист уряду розвалився із запаморочливою швидкістю , оскільки повстанці захопили низку великих міст і повстали в місцях, де повстання давно здавалося закінченим. Окрім захоплення Алеппо на півночі, Хами в центрі та Дейр аль-Зор на сході, повстанці заявили, що вони зайняли південну Кунейтру, Дераа та Сувейду”, — пише агенція.

Зазначається, що подвійна загроза для стратегічно важливого Хомса та столиці Дамаска тепер становить реальну загрозу для десятиліть правління Асада в Сирії та постійного впливу там його головного регіонального спонсора Ірану.