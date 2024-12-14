Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За його інформацією, процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.

Також українські розвідники повідомили, що полковник російської армії вів переговори із представниками військових контингентів інших держав у Сирії — випрошував гарантії недоторканості для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4.

Тим часом на території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема “африканського корпусу”: їхня задача ― захищати підрозділи рф, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі, — стверджує ГУР.

Також за інформацією розвідників, 13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма. До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків ― перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до Ростова-на-дону, Чкаловска та Владівостока.