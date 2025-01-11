У суботу, 11 січня, у Татарстані сталася пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії – "Танеко". У зв'язку з надзвичайною ситуацією в регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу атак безпілотниками.

Про це пишуть росЗМІ.

За інформацією ресурсу Baza, на НПЗ горить одна з колон. Перед цим у регіоні лунала повітряна тривога. З території заводу було евакуйовано співробітників.

В Татарстані оголошено небезпеку атаки безпілотників і населення закликають залишатися вдома та не підходити до вікон. Крім того, у місцевому аеропорту запроваджено план “Килим”.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, завод “Танеко” є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у Росії, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.

“Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність Росії вести інтенсивну війну”, – пояснив він.

Минулого разу завод був під ударом навесні 2024 року. Тоді удар пошкодив установку переробки на заводі.

Коваленко підкреслив, що завод розташований на відстані понад тисячу кілометрів від лінії фронту.