Про це пише “Ехо Кавказу”.

У заяві партії зазначено, що напад тривав понад пів години і в ньому брали участь близько сотні людей. В результаті атаки пошкоджено фасад офісу і партійний інвентар. Голова ЄНР Леван Хабеїшвілі повідомив, що нападники використовували каміння, палиці і дерев’яні списи. Також час від часу лунали звуки пострілів. Хабеїшвілі стверджує, що зловмисники намагалися проникнути всередину будівлі, але коли люди в офісі почали протидіяти, нападники втекли.

За його словами, поліція прибула на місце інциденту приблизно через годину, хоча центральний офіс МВС знаходиться всього в трьох кілометрах відтуди. Інформація про постраждалих не надходить. У ЄНР назвали напад “відповіддю уряду в агонії “Єдиному національному руху” за захист інтересів Грузії та підтримку грузинського народу”.

Інформується, що невідомі особи залишили нецензурні написи на офісах неурядових організацій та опозиційних партій у Тбілісі за день до цього. Крім того, політики та активісти отримали телефонні погрози. На початку травня було повідомлено про побиття критиків влади біля входів їхніх будинків.

У партії “Грузинська мрія” заперечували причетність до цих подій, але у п’ятницю депутат партії Діто Самхарадзе у соцмережах опублікував список всіх партій і НУО, чиї офіси були пофарбовані вночі на 31 травня, що фактично визнало їх причетність.