Про це повідомляє Sova.
Присутні вважають їх сфальсифікованими та виступають за прозорість та демократичність виборчого процесу.
На акції протестувальники тримають прапори Грузії та Євросоюзу і плакати з написами «Грузія голосує за ЄС» та “Санкції – Бідзіні!”, спрямованими проти олігарха Бідзіни Іванішвілі.
Серед учасників також є шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка разом із соратниками долучилася до підтримки грузинів у боротьбі за демократичні права.
“Грузія заслуговує на чесні та демократичні вибори. Це так просто”, – заявила Тунберг.
Протест на проспекті Руставелі відбувається на тлі заяви прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе про можливість скасування опозиційних партій, які не визнають підсумків виборів, звинувачуючи їх у діях «проти конституційного ладу”.
- У Грузії опозиція відмовляється від мандатів через фальсифікації на виборах.
- Вибори в Грузії пройшли зі значними порушеннями, — міжнародна місія ENEMO.
- Уряд буде затверджено попри невдоволення опозиції, – прем’єр Грузії.