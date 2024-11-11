У столиці Грузії на проспекті Руставелі зібрались тисячі громадян, активістів та політиків на акцію протесту "Ми – Європа!", висловлюючи незгоду з результатами виборів, що відбулися 26 жовтня.

Про це повідомляє Sova.

Присутні вважають їх сфальсифікованими та виступають за прозорість та демократичність виборчого процесу.

На акції протестувальники тримають прапори Грузії та Євросоюзу і плакати з написами «Грузія голосує за ЄС» та “Санкції – Бідзіні!”, спрямованими проти олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Серед учасників також є шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка разом із соратниками долучилася до підтримки грузинів у боротьбі за демократичні права.

“Грузія заслуговує на чесні та демократичні вибори. Це так просто”, – заявила Тунберг.

Протест на проспекті Руставелі відбувається на тлі заяви прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе про можливість скасування опозиційних партій, які не визнають підсумків виборів, звинувачуючи їх у діях «проти конституційного ладу”.