У ніч на понеділок спецпідрозділи поліції розігнали акцію протесту, що проходила біля будівлі парламенту. Для розгону демонстрантів на проспекті Руставелі правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ та інші засоби.

Про це повідомляє Грузія Online.

Зазначається, що затримано десятки людей, зокрема лідерів опозиційних рухів. Деякі протестувальники намагалися організувати нову акцію на проспекті Чавчавадзе, однак велика кількість поліції унеможливила це.

Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що за останні кілька днів у рамках адміністративних процедур було затримано 224 особи

Після розгону протесту комунальні служби очистили територію біля парламенту, і дорожній рух на проспекті Руставелі було відновлено.

Тим часом учні кількох шкіл у різних регіонах країни оголосили страйк, заявивши, що не повернуться до навчання, доки не буде припинено насильство з боку правоохоронців і звільнено затриманих активістів.