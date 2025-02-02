У столиці Грузії розпочалась велика акція протесту на тлі безпрецедентної мобілізації силовиків. Учасники хочуть перекрити рух на вʼїзд та виїзд зі столиці. У відповідь на це влада погрожує кримінальними покараннями за перекриття міжнародної траси.

Про це пише “Эхо Кавказа”.

Антиурядова акція проходитиме на ділянці автомагістралі Тбілісі — Сенакі — Леселідзе, що має міжнародне значення. Протестувальники вимагають провести нові вибори та звільнити раніше затриманих мітингувальників.

Влада стягує силовиків до мітингу. У МВС Грузії попереджають, що за перекриття міжнародної траси учасникам протесту загрожуватимуть кримінальні покарання — виправні роботи чи позбавлення волі терміном до двох років.

Нагадаємо, політична криза в Грузії триває з жовтня 2024 року. Опозиція не визнає результатів парламентських та президентських виборів, на яких перемогла провладна партія “Грузинська мрія”. Західні країни та міжнародні організації закликають Грузію до нових, демократичних виборів.

Як пише видання, західні партнери Грузії, за винятком Угорщини, уникають контактів із грузинською владою і не привітали “Грузинську мрію” з перемогою на парламентських виборах та обранням Михайла Кавелашвілі президентом країни. США, Великобританія, Німеччина, Чехія, країни Балтії та Україна оголосили про різні санкції щодо лідерів “Грузинської мрії”, керівників уряду та МВС, суддів та близьких до влади бізнесменів.