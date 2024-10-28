В столиці Грузії понад 300 протестувальників зібралися біля парламенту на проспекті Руставелі, перекривши рух. Вони висловлюють невдоволення фальсифікацією виборів.

Про це повідомляє Paper Kartuli.

Близько 17:00 понад 300 протестувальників почали збиратися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі. Організатори отримали дозвіл на встановлення невеликої сцени.

Президентка Саломе Зурабішвілі також приєдналася до акції.

“Ми боротимемося, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз не час для песимізму, зараз важливо спокійно та піднявши голову захищати свої голоси”, – заявила президентка.

На проспекті Руставелі протестувальники вже повністю перекрили рух.

Крім того, протестувальники помітили кортеж угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який перебуває в Грузії з офіційним візитом. Його приїзд викликав хвилю незадоволення серед протестувальників, які освистали кортеж з угорськими прапорами, коли той проїжджав повз.