Понад десять протестних ходів пройдуть у столиці Грузії у неділю з вимогою нових виборів та повернення країни на європейський шлях.

Про це пише видання Newsgeorgia.

Ходи протестувальників розпочнуться вдень, з 14:00 вони проходитимуть щогодини, а іноді одночасно з різних куточків міста.

“На нашій планеті складно знайти два полюси, більш протилежні один одному, ніж ми – уболівальники “Реала” та “Барселони”. Однак у світлі поточних подій нам хотілося б стати ще одним прикладом єднання грузинів”, — йдеться у заяві ініціативної групи.

Також уперше на акціях окремою колоною з’являться гравці грузинського клубу “Що? Де? Коли?”, а надвечір до парламенту прийде хода ветеринарів, власників та любителів тварин. Знову на акції виходять представники IT, студенти та випускники різних вишів.

Зазначається, що сьогодні вже 18-й день протестів у Грузії після того, як уряд оголосив про зупинення переговорів щодо вступу до ЄС.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, Колегія виборців обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії.