Про це повідомляє News Georgia.
За цією інформацією, мерія Тбілісі під ранок 8 грудня почала встановлювати новорічну ялинку біля парламенту Грузії на проспекті Руставелі – місці, де щоденно з кінця листопада збираються мітингувальники за рух країни до ЄС.
У компанії “ТбілСервіс груп”, яка розпочала встановлення ялинки, заявили, що “у кожній цивілізованій країні встановлюють і стоїть новорічна ялинка”.
У неділю збір акції протесту запланований на 15:00, на площі Республіки, на західному кінці проспекту Руставелі.
Нагадаємо, під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, де збирались протестувальники. Але встановлення довелось зупинити через події Євромайдану.
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