ЗМІ проводять паралелі з "йолкою" Януковича під час Революції Гідності.

Про це повідомляє News Georgia.

За цією інформацією, мерія Тбілісі під ранок 8 грудня почала встановлювати новорічну ялинку біля парламенту Грузії на проспекті Руставелі – місці, де щоденно з кінця листопада збираються мітингувальники за рух країни до ЄС.

У компанії “ТбілСервіс груп”, яка розпочала встановлення ялинки, заявили, що “у кожній цивілізованій країні встановлюють і стоїть новорічна ялинка”.

У неділю збір акції протесту запланований на 15:00, на площі Республіки, на західному кінці проспекту Руставелі.

Нагадаємо, під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, де збирались протестувальники. Але встановлення довелось зупинити через події Євромайдану.