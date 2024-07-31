Про це пишуть Reuters і CNN, а ще іранські інформаційні агентства Tasnim, Irna та Mehr.

За даними Irna, яке цитує заяву угруповання ХАМАС, Ісмаїла Ханію вбили під час “ізраїльського рейду” на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня — в Іран він приїхав для участі в інавгурації президента Ірану Масуда Пезешкіана. Разом із Ханією помер його охоронець.

В Ізраїлі смерть Ханії поки не коментували. Однак ізраїльські військові заявили CNN, що “не реагують на повідомлення в іноземних ЗМІ” і відмовилися від коментарів. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також поки що не робила офіційних заяв.

Іран не надав жодних подробиць про те, як вбили Ханію. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив, що його смерть розслідують — результат оголосять пізніше. Убивство Ханії в Ірані є серйозною ескалацією, яка не досягне своїх цілей, заявив Reuters представник ХАМАС Самі Абу Зухрі.

Ісмаїл Ханія — палестинський політик та один із лідерів ісламістського руху ХАМАС. З 29 березня 2006 до 2 червня 2014 року був прем’єр-міністром Палестинської держави.