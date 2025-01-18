У Тель-Авіві чоловік із ножем напав на перехожих

Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Терориста ідентифікували – це 19-річний Салах Ях’є з міста Тулькарем, що на Західному березі річки Йордан. Імовірно, він нелегально проник в Ізраїль.
Лікарі повідомляють, що серед постраждалих – 30-річний чоловік, його госпіталізували з серйозними пораненнями.
Інформації про точну кількість постраждалих та їхній стан немає.
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