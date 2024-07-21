У готелі в Тернополі майор однієї із військових частин застрелив військовослужбовця прикордонної служби. Це сталося у ніч на 21 липня.

Про це повідомляє “Суспільне Тернопіль” із посиланням на коментар речниці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко.

“Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів”, — розповіла Юлія Шевченко і додала, що подія сталася сьогодні близько 03:00 ночі.

Як зазначила посадовиця, станом на зараз офіцера затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією видання “Тернополяни”, яке посилається на власні джерела, подія трапилася на вулиці Степана Будного в одному з міських готелів. Там майор, перебуваючи на третьому поверсі комплексу, застав свою дружину з коханцем – головним сержантом одного із прикордонних загонів.

“Майор шість разів вистрелив у сержанта з пістолета «Glok-17», який закріплений за ним. За нашою інформацією, головний сержант загинув у готелі”, — пише видання.