Про це повідомляє “Суспільне Тернопіль” із посиланням на коментар речниці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко.
“Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів”, — розповіла Юлія Шевченко і додала, що подія сталася сьогодні близько 03:00 ночі.
Як зазначила посадовиця, станом на зараз офіцера затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За інформацією видання “Тернополяни”, яке посилається на власні джерела, подія трапилася на вулиці Степана Будного в одному з міських готелів. Там майор, перебуваючи на третьому поверсі комплексу, застав свою дружину з коханцем – головним сержантом одного із прикордонних загонів.
“Майор шість разів вистрелив у сержанта з пістолета «Glok-17», який закріплений за ним. За нашою інформацією, головний сержант загинув у готелі”, — пише видання.
- МВС України розглядає кілька версій мотивів вбивства Ірини Фаріон
- Замах на вбивство Буданова: його реакція
- “Росія – як рак, але гірше”: Постпредставник України в ООН про вбивства українських дітей