У Тернопільському міськрайонному суді розпочали слухання справи щодо командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками.

Про це повідомляють кореспонденти “Суспільного” з місця подій.

На засіданні прокурор Андрій Багрій заявив, що існує ризик, що підозрюваний може перешкоджати слідству, якщо йому не оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він також наполягає на заставі розміром 300 прожиткових мінімумів через тяжкість злочину та суспільний резонанс.

“Зважаючи на обставини справи, обрання більш м’якого запобіжного заходу є неможливим”, – сказав прокурор.

Адвокат підозрюваного Микола Омелянюк стверджує, що дані, вилучені з телефонів командира, були отримані незаконно.

“Такі дії потребують рішення суду, якого в цьому випадку немає”, – пояснив він.

Сам Олег Побережнюк заявив, що обвинувачення ґрунтуються на хибній інформації: “Будинок почали будувати в травні, а не жовтні, як стверджують. Мені вже приписують ще якісь будинки, до яких я не маю жодного відношення”.

Військовослужбовець з бригади на псевдо “Авокадо” зазначив, що чутки про масове насильство і зловживання у підрозділі перебільшені. За його словами, жодних пропозицій щодо будівництва будинків йому не надходило.

Суддя заслухав всі сторони і залишився у нарадчій кімнаті до 15:00, після чого очікується ухвалення рішення.