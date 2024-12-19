Про це повідомляють кореспонденти “Суспільного” з місця подій.
На засіданні прокурор Андрій Багрій заявив, що існує ризик, що підозрюваний може перешкоджати слідству, якщо йому не оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він також наполягає на заставі розміром 300 прожиткових мінімумів через тяжкість злочину та суспільний резонанс.
“Зважаючи на обставини справи, обрання більш м’якого запобіжного заходу є неможливим”, – сказав прокурор.
Адвокат підозрюваного Микола Омелянюк стверджує, що дані, вилучені з телефонів командира, були отримані незаконно.
“Такі дії потребують рішення суду, якого в цьому випадку немає”, – пояснив він.
Сам Олег Побережнюк заявив, що обвинувачення ґрунтуються на хибній інформації: “Будинок почали будувати в травні, а не жовтні, як стверджують. Мені вже приписують ще якісь будинки, до яких я не маю жодного відношення”.
Військовослужбовець з бригади на псевдо “Авокадо” зазначив, що чутки про масове насильство і зловживання у підрозділі перебільшені. За його словами, жодних пропозицій щодо будівництва будинків йому не надходило.
Суддя заслухав всі сторони і залишився у нарадчій кімнаті до 15:00, після чого очікується ухвалення рішення.
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