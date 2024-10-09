Російські війська продовжують просування в міській забудові Торецька по вулиці Центральній, в місті тривають важкі динамічні бої.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, повідомляє Укрінформ.

«Ситуація незмінна – ми стримуємо ворога на вулиці Центральній… Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години», — зазначила Бобовнікова.

За її словами, ворог також намагається штурмувати українські війська в районі Часового Яру, Торецька, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку.

Говорячи про тактику ворога, речниця зазначила, що загарбники застосовують тактику малих груп і вкрай рідко використовують техніку.

«Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують», – зауважила речниця, додавши, що проти Сил оборони воюють переважно кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи та артилерія.

Як повідомлялося, загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 9 жовтня 2024 року становлять близько 664 120 осіб, зокрема за останню добу ліквідовані 1150 загарбників.