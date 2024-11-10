В офісі новообраного президента США спростували заяву колишнього радника Дональда Трампа про те, що Україні вже “нереально” повернути Крим.

Про це повідомляє Reuters.

Представник Дональда Трампа заявив, що республіканець Брайан Ланза, який окреслив деякі потенційні контури підтримуваного США мирного плану в Україні, не виступав від імені новообраного президента. Також сказано, що Ланза не працює на Трампа і не говорить від його імені.

Більше того, представник Трампа заперечив, що давній стратег-республіканець, який був підрядником кампанії Трампа виступав від його імені.

Він також наголосив, що у команді Трампа щодо перехідного періоду наразі перевіряють персонал і розробляють політику, яку Трамп міг би прийняти під час свого другого терміну.

Нагадаємо, колишній радник Дональда Трампа республіканець Браян Ланза в інтерв’ю BBC заявив, що нова адміністрація Білого дому звернеться до президента України Володимира Зеленського, аби той надав свою версію «реалістичного бачення миру».

«І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що несерйозно ставиться до цього. Криму більше немає», — сказав Ланза.

Він також заявив, що якщо для України пріоритет — повернути Крим і «змусити американських солдатів воювати, щоб його повернути», то ви «самі собою».