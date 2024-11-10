Про це повідомляє Reuters.

Представник Дональда Трампа заявив, що республіканець Брайан Ланза, який окреслив деякі потенційні контури підтримуваного США мирного плану в Україні, не виступав від імені новообраного президента. Також сказано, що Ланза не працює на Трампа і не говорить від його імені.

Більше того, представник Трампа заперечив, що давній стратег-республіканець, який був підрядником кампанії Трампа виступав від його імені.

Він також наголосив, що у команді Трампа щодо перехідного періоду наразі перевіряють персонал і розробляють політику, яку Трамп міг би прийняти під час свого другого терміну.

Нагадаємо, колишній радник Дональда Трампа республіканець Браян Ланза в інтерв’ю BBC заявив, що нова адміністрація Білого дому звернеться до президента України Володимира Зеленського, аби той надав свою версію «реалістичного бачення миру».

«І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що несерйозно ставиться до цього. Криму більше немає», — сказав Ланза.

Він також заявив, що якщо для України пріоритет — повернути Крим і «змусити американських солдатів воювати, щоб його повернути», то ви «самі собою».

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