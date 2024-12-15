Про це повідомляє CBS.

Майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц сказав виданню, що він вважає, що Орбан регулярно контактує з росіянами і має добрі стосунки з президентом Трампом. Тож Волц сподівається, що весь світ хоче побачити “припинення бійні, яка відбувається на сході України…”

“Нам потрібно зупинити бойові дії. І, знаєте, якщо це якийсь вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки, ми уважно подивимося, що це означає. Але до 20 січня ми також координуємо свої дії з нинішньою адміністрацією”, – зазначив Волц.

За його словами, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ця війна припинилася.