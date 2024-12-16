У команді обраного президента Дональда Трампа заявили, що стратегія "порожнього чеку" неприйнятна у питанні підтримки України.

Про це сказав майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц в інтерв’ю каналу CBS News.

Волц наголосив, що президент Трамп у інтервʼю журналу Time сказав, що не вважає підхід “порожнього чеку” стратегією.

Зазначається, що фраза “порожній чек” стосується підходу нинішньої адміністрації президента США Джо Байдена до підтримки України, яка залежала лише від обсягів фінансування, затверджених Конгресом США.