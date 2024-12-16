Про це сказав майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц в інтерв’ю каналу CBS News.
Волц наголосив, що президент Трамп у інтервʼю журналу Time сказав, що не вважає підхід “порожнього чеку” стратегією.
Зазначається, що фраза “порожній чек” стосується підходу нинішньої адміністрації президента США Джо Байдена до підтримки України, яка залежала лише від обсягів фінансування, затверджених Конгресом США.
“Ця нескінченна війна, в яку ми, здається, втягуємося. Що означає успіх у контексті наших інтересів? Як ми закінчуємо цю війну? Хто буде за столом переговорів? Як ми спонукаємо всі сторони до переговорів? Яким буде механізм угоди? Це ті питання, які ми обговорюємо з його чудовою командою, яку він формує”,— сказав Волц.
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