За минулий місяць групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту обстежили 13 587,54 га українських територій, а також виявили та знешкодили 17 589 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено майже 165 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 100 733,56 гектарів;

Акваторії – 25,51 га;

Автомобільних доріг – 896,55 км;

Залізничних колій – 2564,93 км;

Лінії електромереж – 489,45 км;

Газогонів – 57,92 км;

Територій житлового призначення – 364,30 га.

Вибухотехніки нагадують, що вилученням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів мають займатися лише професіонали.

Що ж робити при виявленні вибухонебезпечного пристрою?

Не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей і тим паче дітей; Негайно повідомте про знахідку в органи місцевої влади: селищну раду, поліцію, пожежну службу за телефонами 101, 102; Не заливайте підозрілий предмет рідинами, не засипайте його ґрунтом та не накривайте його; Не здійснюйте на підозрілий предмет нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання; Не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух); Дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть точне місце знахідки за геолокацією та повідомте час її виявлення.