Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено  майже 165 тисяч вибухонебезпечних предметів.

  • Розміновано (перевірено) територію площею 100 733,56 гектарів;
  • Акваторії – 25,51 га;
  • Автомобільних доріг – 896,55 км;
  • Залізничних колій – 2564,93 км;
  • Лінії електромереж – 489,45 км;
  • Газогонів – 57,92 км;
  • Територій житлового призначення – 364,30 га.

розмінування

Вибухотехніки нагадують, що вилученням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів мають займатися лише професіонали.

Що ж робити при виявленні вибухонебезпечного пристрою?

  1. Не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей і тим паче дітей;
  2. Негайно повідомте про знахідку в органи місцевої влади: селищну раду, поліцію, пожежну службу за телефонами 101, 102;
  3. Не заливайте підозрілий предмет рідинами, не засипайте його ґрунтом та не накривайте його;
  4. Не здійснюйте на підозрілий предмет нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання;
  5. Не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  6. Дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть точне місце знахідки за геолокацією та повідомте час її виявлення.
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